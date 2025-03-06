İran'da su tüketimini azaltan 80 ürünün üretimi

Akıllı musluklar ve su tüketimi yönetimi ekipmanları üreten bir şirketin CEO'su Hüseyinzade "Akıllı muslukların yerli üretimi, su tüketimini yüzde 70 oranında azaltmanın yanı sıra, her yıl 11 milyon dolar döviz tasarrufu da sağlıyor" dedi.

Hüseyinzade sözlernin devamında "Bu ürünlerin çoğu endüstriyel ölçekte üretilse de ev kullanımı, halka açık yerler ve ticari merkezler için de kullanılıyor. Bu teknolojiler, ürünün türüne ve kullanım yerine bağlı olarak su tüketimini yüzde 20 ile 70 arasında azaltabiliyor" ifadesini kullandı.