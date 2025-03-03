UAEA Başkanı Grossi: İran ile yapıcı bir uzlaşma ortamı var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının artmaya devam ettiğini belirterek, İran ile yapıcı bir uzlaşma sağlanabileceğine dair umutlarını dile getirdi.

Grossi, son raporuna göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarının 275 kilograma yükseldiğini açıkladı. İran, nükleer silaha sahip olmayan ancak bu seviyede uranyum zenginleştiren tek ülke konumunda bulunuyor.

UAEA Genel Müdürü, geçen Kasım ayında gerçekleştirdiği Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Bu görüşmeler, taraflar arasında yapıcı bir uzlaşma için alan olabileceğini gösteriyor." demişti.

Grossi, İranlı yetkililerle yakın zamanda tekrar bir araya gelme umudunu da ifade etmişti.