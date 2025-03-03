Dugin, Trump-Zelenskiy tartışmasını değerlendirdi

Rusya’nın önde gelen siyasi düşünür, filozof ve sosyologlarından Aleksandr Dugin, radyo Sputnik canlı yayınında yaptığı açıklamada Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın kolektif Batı’nın iki kutba bölündüğünü gösterdiğini ifade etti.

Dugin, “O (Zelenskiy) Beyaz Saray'dan tabiri caizse tekmelenerek atıldı. Ancak bu, basit bir uygunsuz davranıştan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, Batı'da ciddi bir bölünmedir. Kolektif Batı artık yok” diye konuştu.

Batı’nın iki farklı kutba bölündüğünü dile getiren Dugin, bir tarafta Ukrayna ihtilafını sona erdirme fikriyle öne çıkan Trump’ın, diğer tarafta ise Ukrayna’nın eliyle Rusya ile savaşı sürdürmek isteyen küreselcilerin olduğunu vurguladı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın kolektif kimliğini kısmen kaybetmeye başladığını, kendi içinde parçalanma olduğunu, birçok ülke ve devlet grubunun duruşlarında nüanslar belirmeye başladığını belirtmişti.