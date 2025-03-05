Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı: en az 12 ölü, 30 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Bannu kentindeki bir askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üstlendi.

Ava News’a göre, salı akşamı, iftar saatinde düzenlenen saldırıda, iki intihar bombacısı patlayıcı yüklü araçlarla askeri üssün duvarını hedef aldı. Patlamalar sonucunda duvarda büyük bir gedik açılırken, diğer saldırganlar içeri sızdı ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Yetkililer, ölenler arasında güvenlik görevlileri ve bir sivilin bulunduğunu, saldırının çevredeki evlere ve bir camiye de zarar verdiğini bildirdi. Caminin imamı da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Saldırının sorumluluğunu, TTP’ye bağlı Ceyşü’l-Fürsan grubu üstlenirken, bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi. Bannu Bölge Hastanesi sözcüsü, birçok yaralının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı sert bir dille kınayarak acil soruşturma talimatı verdi.