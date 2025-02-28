İran, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver bölgesinde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına taziyelerini ileterken, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, Cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.