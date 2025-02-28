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28 Şub 2025 19:37

İran, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

İran, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver bölgesinde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına taziyelerini ileterken, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, Cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

News ID 1924866

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