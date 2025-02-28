Pakistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (+video)

Pakistan medyasına göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentinde medrese içindeki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Patlamada Taliban'ın manevi babasının oğlu öldü

Patlamada "Taliban'ın babası" olarak anılan ve barış görüşmelerinde aracı olan Pakistanlı din alimi ve politikacı Sami-ül Hak'ın oğlu Mevlana Hamid'ül Hak öldü.