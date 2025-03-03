Suriye’nin Hama kırsalında silahlı saldırı: 6 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Hama kırsalındaki Hayalin köyünde bulunan bir caminin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, dün gece gerçekleşen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Suriye’de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana silahlı çatışmaların arttığı belirtilirken, bölgede güvenlik endişeleri sürüyor.

Öte yandan, dün güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü Colani rejimi, aralarında yabancı savaşçıların da bulunduğu 32 teröristi serbest bıraktı. Serbest bırakılan kişilerin, daha önce Suriye’deki beş şehirde Alevilere yönelik katliamlara karıştıkları iddia ediliyor.

Bölgede artan çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle sivil halk büyük endişe içinde. Yetkililer, yaşanan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.