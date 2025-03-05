  1. Ekonomi
5 Mar 2025 11:00

İsrail borsasında tarihi çöküş ve dolar artışı

İsrail borsasında tarihi çöküş ve dolar artışı

Siyonist rejimin ekonomisi, dolar fiyatlarındaki artış ve Amerika'nın yeni politikaları nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

El-Cezire'nin aktardığına göre, Siyonist rejimin borsası dün tarihi bir çöküş yaşadı ve bu durum ekonominin birçok sektörüne yansıdı.

Siyonist rejimin borsa endeksindeki bu çöküş, Amerika'nın yeni ekonomik politikalarının etkilerine yönelik artan endişeler ve Meksika, Kanada ve Çin'den yapılan ithalata yüksek gümrük tarifelerinin uygulanması nedeniyle gerçekleşti.

Siyonist rejimin ekonomisi, özellikle bankacılık, enerji ve teknoloji sektörlerinde bu gerilimlerden doğrudan olumsuz etkilendi. Yatırımcılar güvenlerini kaybetti ve borsada hisse satışları hızlandı.

Ayrıca, Amerikan dolarının Şekel (Siyonist rejimin para birimi) karşısında değer kazanması, bu rejimin ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

News ID 1924994

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