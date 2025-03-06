https://tr.mehrnews.com/news/1925015/ 6 Mar 2025 09:26 News ID 1925015 Ekonomi Ekonomi 6 Mar 2025 09:26 İran'da dolar fiyatında son durum Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 89 bin 740 tümen seviyesinden işlem görüyor. İran'da bugün Perşembe günü dolar fiyatı belli oldu. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 89 bin 740 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1925015 کپی شد İlgili haberler İsrail borsasında tarihi çöküş ve dolar artışı Çin'den ABD'ye ek gümrük vergisi tepkisi Türkiye'de enflasyon verileri duyuruldu Ekler Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru İran
yorumunuz