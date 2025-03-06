  1. Ekonomi
6 Mar 2025 09:26

İran'da dolar fiyatında son durum

İran'da dolar fiyatında son durum

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 89 bin 740 tümen seviyesinden işlem görüyor.

İran'da bugün Perşembe günü dolar fiyatı belli oldu. 

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 89 bin 740 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1925015

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