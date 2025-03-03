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3 Mar 2025 11:54

Türkiye'de enflasyon verileri duyuruldu

Türkiye'de enflasyon verileri duyuruldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda 39,05 oldu.

Milyonların merakla beklediği Türkiye enflasyonun rakamları açıklandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Yıllık değişim oranları

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Aylık değişim oranları
Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.

News ID 1924938

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