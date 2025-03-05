Yemen: Amerikan MQ-9 İHA'sını düşürdük

Yemen Ensarullah Hareketi, ülkenin hava sahasını ihlal eden bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Yüce Allah’ın yardımıyla hava savunma sistemlerimiz, Yemen hava sahasını ihlal eden ve Hudeyde Valiliği üzerinde düşmanca görevler icra eden bir Amerikan MQ-9 düşman uçağını düşürmeyi başardı,” ifadesi kullanıldı.

Ensarullah ayrıca, “Ülkeye yönelik her türlü saldırıya karşı koymak ve ulusal çıkarları korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki düşmanca hareketleri takip ediyoruz ve her türlü gelişmeye karşı hazırız” açıklamasında bulundu.

MQ-9 İHA’sının düşürülmesiyle bu, Gazze savaşından bu yana Yemen üzerinde durdurulan ve imha edilen 15. Amerikan insansız hava aracı oldu.

Bu gelişme, Yemen’de Ensarullah güçlerinin bölgedeki hava sahası ihlallerine karşı koyma kabiliyetini bir kez daha ortaya koyarken, ABD’nin Yemen’deki faaliyetleri üzerindeki gerilimi artırabileceği yorumları yapılıyor.