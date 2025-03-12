Ukrayna 30 günlük ateşkesi kabul etti

ABD'li yetkililer Suudi Arabistan'da Kievli yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Salı günü yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın Kremlin'in onayına tabi olmak üzere Rusya ile savaşta 30 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "topun artık Rusya'nın sahasında olduğunu" söyledi. Rubio, Kremlin anlaşmayı kabul etmezse "maalesef barışa engel olan şeyin ne olduğunu öğreneceklerini" ifade etti.

Başkan Donald Trump yönetimi ayrıca, Ukrayna'ya askeri yardımı ve Kiev ile istihbarat paylaşımını askıya alan kararı derhal kaldıracağını bildirdi.

Trump yönetimi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'yi işgalci Rus güçleriyle savaşı sona erdirmek için görüşmelere girmeye zorlamak amacıyla bu tedbirleri geçen hafta uygulamaya koymuştu.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinin başkanı Andriy Yermak, son görüşmelerin ardından "Bugün dünyaya barış, adil ve kalıcı bir barış istediğimizi gösterdik," dedi.

Salı akşamı Suudi Arabistan'daki görüşmelere katılmayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Washington'ın "Ukrayna'nın argümanlarını anladığını ve önerilerini kabul ettiğini" dile getirdi.

Zelenskiy, "Bizim tutumumuz kesinlikle net: Ukrayna savaşın ilk anından itibaren barış için çabalıyor ve barışa mümkün olduğunca çabuk ve güvenilir bir şekilde ulaşmak için her şeyi yapmak istiyoruz; böylece bir daha savaş çıkmaz. Ukrayna barışa hazır. Rusya da savaşı bitirmeye mi yoksa devam ettirmeye mi hazır olduğunu göstermeli. Tüm gerçeğin zamanı geldi." dedi.

İki ülke yetkilileri, Suudi Arabistan'da ayrıca, kritik ham mineraller konusunda anlaşmaya varılması olasılığını da ele aldı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, anlaşmanın "en kısa sürede" sağlanması gerektiği belirtildi.