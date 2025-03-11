Zelenskiy, Muhammed bin Selman ile görüştü (+Video)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde'deki es-Selam Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan-Ukrayna ilişkileri değerlendirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens bin Selman, ülkesinin Ukrayna'daki krizin çözülmesi ve barışa ulaşılmasını amaçlayan tüm uluslararası çaba ve çalışmaları desteklediğini belirtti.

Zelenskiy de Suudi Arabistan'ın üstlendiği role dikkati çekerek, gösterdiği çabalardan ötürü bu ülkeye teşekkür etti.