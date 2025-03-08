İran ve Umman dışişleri bakanları Filistin'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentine yaptığı ziyaret kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile Umman arasındaki iyi ve köklü ilişkilere vurgu yaparak, İran’ın Umman ile ilişkilerini genişletme konusunda hiçbir sınır tanımadığını ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca, bölgesel gelişmelere değinerek, Gazze’deki durumu ele almak için düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının, İslam dünyasının Filistin’in sömürgeci bir planla yok edilmesine karşı açık bir mesajı olduğunu ifade etti.

Erakçi, uluslararası toplumun Gazze’deki soykırımı durdurmaya ve bu bölgenin yeniden inşasına yardımcı olmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi ise, Umman ve İran halkları arasındaki olumlu ilişkilerin değerine dikkat çekerek, Umman liderlerinin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Ummanlı bakan ayrıca, İran’ın Filistin meselesine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, Gazze halkının zorla göç ettirilmesini engellemek ve Filistin halkının meşru haklarını desteklemek amacıyla bölge ülkeleri ve İslam dünyasının işbirliği yapmasının gerekliliğini vurguladı.