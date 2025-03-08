Hamas’tan İsrail’in kadınlara karşı suçlarına dair şok edici rapor!

Hamas Hareketi, "Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle İsrail rejiminin Filistinli kadınlara yönelik korkunç suçlarına dair çarpıcı istatistikler yayımladı.

Hamas Hareketi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, bu günün işgal rejiminin Filistinli kadınlara yönelik suçlarını ifşa etmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Bildiride, işgal altındaki tüm bölgelerdeki Filistinli kadınların sürekli olarak en vahşi saldırılara, günlük katliamlara, füze saldırılarına, zorla göçe, yerinden edilmeye, işkenceye, tutuklamalara ve hapis cezalarına maruz kaldıkları ve en temel haklarından bile mahrum bırakıldıkları vurgulandı.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Salame Maruf, bu bildiriyi okurken, Gazze’deki kadınların durumuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Maruf, “İşgalciler tarafından 12 bin 316 Filistinli kadın vahşice şehit edildi. 13 bin 901 kadın eşini veya ailesinin geçimini sağlayan kişiyi kaybetti. 17 bin anne, çocuklarının kaybının acısını yaşadı” dedi.

Ayrıca, 50 bin hamile kadının insanlık dışı koşullarda doğum yaptığını ve 162 bin kadının sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına yakalandığını belirtti.

Bildiride, saldırılar sonucunda 2 bin kadın ve kız çocuğunun uzuv kaybına uğradığı ve işgal zindanlarındaki onlarca kadının işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı vurgulandı.

Maruf, uluslararası toplumu ve kadın haklarını savunan örgütleri hedef alarak şu soruyu yöneltti: “Bu suçlar karşısında sessiz kalan uluslararası toplum ve kadın hakları savunucuları nerede?”