Erakçi'den Cidde'de diploması trafiği

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı çerçevesinde Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, özellikle de işgal altındaki Filistin’deki son durum ele alındı.

Taraflar, iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme konusundaki ortak kararlılıklarını vurguladı.

Her iki bakan da İran ve Tunus’un Filistin meselesine olan güçlü desteğine dikkat çekerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kazanması ve işgal ile apartheid rejiminden kurtulması gerektiğini belirtti.

Bakanlar ayrıca, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Filistin’in yok edilmesine yönelik her türlü plana karşı net ve ortak bir mesaj içerdiğini ifade ettiler.

Bakanlar, Gazze halkının zorla yerinden edilmesini önlemek, Gazze’nin yeniden inşasını desteklemek ve İsrail rejiminin soykırım ve savaş suçları nedeniyle yargılanmasını sağlamak için İslam ülkelerinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Mısır dışişleri bakanları Cidde’de görüştü

Erakçi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatî ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve özellikle işgal altındaki Filistin’deki son gelişmeler ele alındı.

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze halkının zorla yerinden edilmesini ve Filistin’in yok edilmesini amaçlayan her türlü planı reddettiklerini belirtti. Filistin’in işgalden kurtulması ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için İslam dünyası ve uluslararası toplumun dayanışmasını güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.