Tunus'ta Ramazan geleneği; Farklı bir ülke, farklı bir heyecan

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslüman ülkelerde bu mübarek ayı karşılamak için uygulanan gelenek ve görenekler her zaman ilgi çekmiştir. Bu arada niyetli ailelerin sofralarında çeşitli yiyecek ve yemeklerin yanı sıra tatlıların da özel bir yeri var. Tunus da bu özel geleneklerden müstesna değil.

Mutfağa yeni tabaklar almak

Tunuslu vatandaşlar, diğer Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi Ramazan ayını farklı bir atmosferde karşılıyor. Mutfağı temizlemek ve hatta boyamak, mutfak eşyaları, özellikle tabak ve çatal bıçak takımları ve çeşitli baharatlar satın almak Tunuslu ailelerin bu ayda yaptığı işler arasındadır.

Ramazan ayının başlamasından önce Tunuslular, bu ay için gerekli ihtiyaç ve gıdayı almak üzere bir miktar para kenara bırakıyorlar. Bu miktar, yılın diğer aylarındaki harcamalardan daha fazla.

Ramazan ayına özel çeşitli yiyecek ve tatlılar

Tahıl üretimi yapılan kuzey illerinde Ramazan ayının başlamasından birkaç hafta önce ham maddesi buğday veya arpa olan ferike çorbası hazırlanır. Hazırlanması için arpa veya buğday başakları tam olgunlaşmadan toplanıp çeşitli aletlerle ayıklandıktan sonra ateşte kavrulup birkaç torbaya doldurularak Ramazan ayına kadar saklanır. Bu tahıllar geleneksel değirmenlerde un haline getiriliyor ve temizlendikten sonra tavuk veya balıkla birlikte mutfakta yemek yapımında kullanılıyor.

Tunus'un kuzeybatısında yer alan Bace ili, ürettiği peynirlerle ünlü olması nedeniyle Ramazan ayında tüm Tunusluların uğrak noktası haline geliyor. Elbette Bace eyaletinin tatlıları ve helvaları, özellikle Al-Meharık tatlıları da bu ülke halkı arasında çok meşhurdur.

Kurutulmuş meyveler, Ramazan ayında Tunuslular arasında da özel bir yere sahiptir; çünkü bu ayda geleneksel tatlıların yapımında kullanılır. Tunus'ta Ramazan ayında çeşitli yiyecek ve tatlılar hazırlamanın yanı sıra, oruç tutanlar camileri temizlemeye de gidiyorlar.

Tunus'ta Ramazan ayında tüketilen diğer yiyecekler arasında tereyağlı ve yağsız hurma, çeşitli salatalar ve samosaya benzeyen brik de yer alıyor. Tunus'ta bazı mahallelerde çocuklar, Ramazan ayının birinci gününden itibaren yumurta akı ve şekerle hazırlanan kerdiyane adı verilen bir tür tatlıyı hazırlamak için birbirleriyle yarışıyor.

Ramazan ayı Tunuslu ailelerin damak zevkini de etkiliyor, çoğu daha yağlı ve geleneksel yemeklere yöneliyor. Tunuslu oruçlular taze süt ürünleri ve yumurta tüketmeyi tercih ediyor, buna karşılık düzenli olarak sübvansiyonlu ekmek tüketimi azalarak, özel, sübvansiyonsuz ekmeklere yöneliyor.

Ramazan ayının arifesinde Tunus pazarları, çeşitli yemeklerin malzemeleri ve mutfak malzemeleri almak için akın eden insanlarla dolup taşıyor. Bu nedenle satıcılar, pazarları süsleyerek atmosfere daha fazla heyecan katmaya çalışıyor. Pazarların çevresindeki sokaklar da fenerler ve renkli ışıklarla süsleniyor.

Tunuslular Ramazan ayında diğer aylara kıyasla daha fazla para harcıyor ve Ramazan ayı için günlük 500 bin dinar ayırıyor. Dolayısıyla Tunuslu vatandaşlar harcamalarının bu ay diğer aylara göre yüzde 34 oranında artacağı söylenebilir.

Bu ülkenin insanları, Ramazan ayında evlerini, özellikle de oturma odalarını, misafirlerini ağırlamak için hazırlar ve dekore eder, çünkü Ramazan ayı boyunca aileler her akşam bir araya gelirler.

Tunusluların Ramazan ayını karşılamak için uyguladıkları geleneklerden biri de yeni kıyafetler almaktır. Tunus'ta Ramazan ayının başlangıcından önceki geceye "Leylatü'l Kuraş" adı veriliyor ve bu gece Tunuslu aileler için özel bir yere sahip. Bazı ailelerfındık, hurma ve kuru üzüm ile yapılan nefise tatlısı pişiriyorlar.

Tunus kültüründe, Butabile adlı bir kişi, Ramazan ayında şafak vakti sokaklarda davuluyla dolaşarak herkesi bu mübarek ayda şafak vakti uyanmaya davet ediyor.