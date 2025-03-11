Manevi yükselişin anahtarları: Ramazan ayının 10. günün duası

Müminin en büyük arzusu, Allah’a yakınlaşmak, O’nun rızasına nail olmak ve tevekkül edenlerden yazılmaktır. Bu kutlu günde edilen dualar, kalbin huzura ermesine ve saadetin kapılarının aralanmasına vesile olur.

Ramazan ayının 10. günün duası, Allah’a yönelmenin, O’na sığınmanın ve O’ndan yardım dilemenin en güzel ifadelerinden biridir.

Bu mübarek anlarda yapılan duaların kabul olması, gönüllerin huzur bulması ve Allah’a yakınlaşmanın hazzıyla dolması dileğiyle…

Arapça:

دعاء اليوم العاشر: اللهمّ اجْعلني فيهِ من المُتوكّلين عليكَ واجْعلني فيهِ من الفائِزينَ لَدَيْكَ واجْعلني فيهِ من المُقَرّبينَ اليكَ بإحْسانِكَ ياغايَةَ الطّالِبين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

Latince: “Allahummec’alnî fîhi min’el-mutevekkilîne aleyke, vec’alni fîhi min’el-faizîne ledeyke, vec’alnî fîhi min’el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet’et-talibîn.”