İçimize dönüş zamanı: Ramazan ayının 11. gününün duası

Ramazan ayının 11. gününe ulaşırken, manevi yolculuğun ortasına doğru bir adım daha atıyoruz. Oruçla arınan bedenler, dualarla huzur buluyor. Bugün, müminler gönüllerini dua ile süsleyerek, affedilmeyi ve Allah’a daha da yakınlaşmayı diliyor.

Bu mübarek günün duası, iyiliği ve ihsanı sevmeyi, günahtan uzaklaşmayı ve Allah’ın gazabından korunmayı dileyen bir niyazdır. Duaların gökyüzüne yükseldiği bu vakitlerde, inananlar hem kendileri hem de tüm insanlık için rahmet ve mağfiret diliyor.

İşte Ramazan’ın 11. Gününe özel dua:

Arapça:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلى فِيْهِ الاِحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى فِيْهِ الفُسُوقَ وَالعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيْهِ السَّخَطَ وَالنِّيرانَ، بِعَوْنِكَ يا غِياثَ المُسْتَغِيثِينَ

Latince:

“Allahümme, habbib ileyye fîh’il-ihsan ve kerrih ileyye fîh’il-fücur ve’l-isyân ve harrim aleyye fîh’is-sehâte ve’n-nîrân, bi-avnike yâ ğıyâs’el-müsteğîsîn.”

Anlamı:

“Allah’ım! Bu günde iyiliği ve ihsanı bana sevdir, fücur ve günahtan beni nefret ettir, gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla, ey imdat isteyenlerin imdadı!”