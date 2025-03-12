Yemen Siyonist rejim gemilerinin geçişini yeniden yasakladı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist rejimin Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle bu rejime ait tüm gemilerin operasyon bölgesinde hedef alınacağını duyurdu.

Yahay Seri, Kızıldeniz, Arap Denizi, Babül Mendeb ve Aden Körfezi’ni kapsayan bölgede Siyonist rejime ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, yasağın Gazze’ye insani yardımların ulaşmasına ve geçiş noktalarının yeniden açılmasına kadar süreceği kaydedildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Filistin halkına ve direniş gruplarına desteğini yineledi.