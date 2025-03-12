Türkiye’nin ünlü kârisi, İran'da Kur’an tilavetiyle büyüledi (+Video)

Türkiye'nin önde gelen kârilerinden Hafız Mustafa, tüm ülkelerden katılma imkanı sağlayan ve Kur'an yarışması olan "Mahfel" programına konuk oldu.

Ünlü Kâri Hafız Mustafa, bu etkinlikte Kehf Suresi'nin 108. ayetini (Ḣâlidîne fîhâ lâ yebġûne ‘anhâ hivelâ/ Orada ebedi olarak kalırlar ve oradan ayrılmak da istemezler) telavet ederek, dinleyicinin ruhunda derin bir iç huzuru yarattı.

İran’da çok beğeni çeken Hafız Mustafa’nın "Mahfel" programına katılımını, sıradan bir medya etkinliğinin ötesinde görmek mümkün. Çünkü bu program, İran’ın Kur’an diplomasisi ve yumuşak gücüyle doğrudan bağlantılı bir olay olarak değerlendirilebilir.

İran, yıllardır kültürel ve dini potansiyeline dayanarak, İslam dünyasının Kur’an ve dini alanlardaki seçkin isimleriyle etkileşim kurarak kamu diplomasisini güçlendirmeye çalışmaktadır. Hafız Mustafa gibi önemli isimlerin davet edilmesi, sadece İran’ın uluslararası imajını yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda İran ile bölge ülkeleri, özellikle Türkiye arasındaki kültürel ve dini bağları pekiştirmeye de katkı sağlar.

"Mahfel" programı, etkili kişiliklerin, medya alanındaki etkilerini ve dini mesajların kamuoyunu yönlendirmedeki rolünü ele alıyor. Bu tür programlar İran’ın İslam dünyasındaki konumunu güçlendirmeye ve kültürel ile Kur’ani mesajlarını yaymaya yardımcı olabilir.