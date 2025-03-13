Suudi Arabistan'ın “Muaviye” dizisine eleştiriler artıyor; Konu ne?

Suudi Arabistan’ın MBC kanalında yayımlanan “Muaviye” dizisi, Ramazan ayında farklı tepkilere yol açtı.

Rusya’nın “Rusiya Alyoum” internet sitesinde yayımlanan bir raporda, “Muaviye” dizisine yönelik son eleştiriler ve tartışmalar ele alındı.

Suudi Arabistan tarafından üretilip yayımlanan “Muaviye” dizisi, bu yıl Ramazan ayı başlamadan önce büyük tartışmalara yol açtı. Dizinin birkaç bölümünün yayımlanmasının ardından, içerik, senaryo ve yönetmenlik nedeniyle bu tartışmalar devam etti.

Irak’ın “Muaviye” dizisini yasaklama kararı

İlk olarak Irak, bu dizinin yayımlanmasının yasaklanmasına karar verdi. Irak, tartışmalı tarihi içeriğe sahip eserlerin yayımlanmasının, özellikle Ramazan ayında, mezhebi çatışmaları körükleyebileceği ve toplumun sosyal yapısını tehdit edebileceği konusunda uyardı.

Irak İletişim ve Medya Komisyonu, bu dizinin yayımlanmasının yasaklanmasının yasal yetkileri çerçevesinde alındığını belirtti. Komisyon, medya içeriklerinin Irak’ın ulusal ve profesyonel standartlarına uygunluğunun sağlanması konusunda sorumluluk taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca, medyadaki tüm kurumları profesyonel standartlara uymaya ve mezhebi çatışmaları körükleyebilecek içeriklerin yayımlanmasından kaçınmaya çağırdı.

İran’da yasak

İran, bu diziyi, Muaviye’nin hayatına dair yeni bir anlatımı ve Emevi ailesini aklama çabası nedeniyle tüm sesli ve görsel medya platformlarında yasakladığını açıkladı.

Mısır’daki sert eleştiriler

Mısır’da, dizinin birkaç bölümünün yayımlanmasının ardından, yazım, yönetmenlik ve tarihi hatalar hakkında sert eleştiriler yapılmaya başlandı. Bu eleştiriler üzerine, dizinin yazarı Halid Salih, kendisini savunmak zorunda kaldı.

Bundan sonra, dizinin yönetmeni Tarek El-Arian’ın adı aniden kayboldu ve bu da yeni bir skandal yarattı. İç medya, bu durumun yönetmenin isteği üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Çünkü yönetmen, bazı sahnelerin montaj sırasında çıkarılmasından dolayı rahatsızlık duymuştu.

Eleştiriler o kadar arttı ki, Mısırlı yazar ve tarih uzmanı Yusuf Zeydan, bu dizinin izlenmeye değer olmadığını ve Arapların eski yaşamını hiçbir açıdan yansıtmadığını belirtti.

Zeydan, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, “Muaviye” dizisine sert bir şekilde saldırarak, dizinin Kureyş’i Roma’da yaşıyor gibi gösterdiğini ve Ebu Süfyan’ı bir filozof gibi tanıttığını söyledi.

Zeydan, devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu dizi, o dönemdeki Arapların yaşamıyla ciddi çelişkiler içeriyor. Ayrıca, bu dizi toplumsal bir fitneye yol açabilir.”