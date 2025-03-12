Ankara-İzmir arası hızlı tren ne zaman hizmete girecek?

Tren seferlerinde aileler ve yeni evli çiftlere özel indirim yarın başlıyor. Ankara-İzmir hızlı treni için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl sonunda Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti. Yeni hızlı tren güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.

Başkenti, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kadar otoyoluyla tanıştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum, daha talepler var. Onları il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak Sincan'a bundan sonra da gücümüz yettiği kadar hizmet etme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Sincan'a, Ankara'ya, Türkiye'ye, dünyadaki mazlum coğrafyalara ve İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz."