Pakistan'daki rehine krizi sona erdi

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre Pakistanlı yetkililer, Belucistan eyaletindeki trende rehine krizinin sona erdiğini bildirdi.
Belucistan eyaletinde 450 kişinin bulunduğu trene düzenlenen saldırının ardından 150 yolcunun kurtarıldı belirtildi. Açıklamaya göre, 27 saldırgan öldürüldü.
Belucistan'ın Ketta kentinden Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrine giden bir trenin silahlı kişilerce durdurulup içindeki yolcuların rehin alınmasının ardından güvenlik güçlerince operasyon düzenlenmişti.
Pakistan'da yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı terör örgütü üstlenmişti.
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