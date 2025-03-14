Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Sputnik'te yer alan habere göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Yetkililerimizle birlikte süreci takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.