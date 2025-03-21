İran'ın güneyinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Bugün saba saatlerinde Buşehr eyaletinin güneyinde bulunan Benek bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 02:13’te gerçekleşen deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Buşehr Kızılhaç Genel Müdürü Ehsan İzedpanah, Benek bölgesindeki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, iki Kızılhaç kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

İzedpanah ayrıca, herhangi bir hasar raporu alınmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin hazır durumda olduğunu duyurdu.