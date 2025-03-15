Trump'a havadan darbe! yayında beklenmedik anlar (+Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’ya hareket etmeden önce Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerle buluştu. Ancak konuşma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Rüzgarın etkisiyle “büyük mikrofon” (boom mic) Trump’ın yüzüne çarptı. O an kameralar tarafından kaydedilirken, Trump aniden geriye çekilip kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ardından esprili bir şekilde gazeteciye dönerek “Bu gece televizyonlara malzeme çıktı!” dedi.

Bu olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve birçok mizahi yorum aldı.