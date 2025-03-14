ABD Gazze halkını Afrika'ya sürmek istiyor

Amerikalı ve Siyonist yetkililer, ABD ve Tel Aviv'in, Gazze halkını tehcir etmek üzere üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileriyle temasa geçtiğini bildirildi.

Filistinlilerin sürülmesi planlanan bölgeler arasında Sudan, Somali ve Somaliland bulunuyor.

Sudanlı yetkililer ABD'den gelen teklifleri reddettiklerini söylerken, Somali ve Somaliland'dan yetkililer Associated Press'e herhangi bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Gizli bir diplomatik girişimle ilgili olarak isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li ve Siyonist yetkililer Somali ve Somaliland ile temasları doğrularken diğer ABD'li yetkililer de Sudan'ı da doğruladı. Yetkililer çabaların ne kadar ilerleme kaydettiğinin ya da görüşmelerin hangi düzeyde gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

İsrail ve ABD'nin bu ülkelere mali, diplomatik ve güvenlik teşvikleri sunması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze halkını bölgeden tehcir etmek için planını açıklamıştı.