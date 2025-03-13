Trump, Mehmet Öz'ün kardeşini ABD ulaştırma bakan yardımcılığına aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz’ü ABD Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevine aday gösterdi.

Teknoloji alanındaki başarılı kariyeriyle tanınan Seval Öz, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik mühendisliği eğitimi aldı. Öz, Google’ın sürücüsüz araç projesinde görev aldı ve otomotiv devi Continental’de üst düzey yöneticilik yaptı.

Trump, daha önce Mehmet Öz’ü ülkenin en büyük sağlık programları olan Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday göstermişti. Seval Öz’ün adaylığı, ulaştırma ve teknoloji alanındaki deneyimi nedeniyle dikkat çekiyor.