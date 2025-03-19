Yemen, ABD uçak gemisini vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Filistin halkına yönelik destek operasyonlarının yeniden başlamasının ardından Kızıldeniz'de düşman kuvvetlerinin geniş çaplı bir hava saldırısına hazırlık yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yahya Seri’nin açıklamasında "Kızıldeniz'de askeri hareketliliği izleyen güçlerimiz, ülkemize yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı hazırlığının yapıldığını tespit etmiştir. Buna karşılık, füze birlikleri, deniz kuvvetleri ve insansız hava araçları bir araya gelerek ortak bir askeri operasyon gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan operasyonda, birden fazla seyir füzesi ve insansız hava aracının kullanıldığı belirtilirken, ABD'ye ait "USS Harry Truman" uçak gemisi ve düşman savaş gemilerinin hedef alındığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve planlanan saldırının engellendiğini vurguladı.

Açıklamada "Bu saldırı, son 72 saat içerisinde ABD uçak gemisine yönelik gerçekleştirilen dördüncü operasyon olmuştur." denildi.