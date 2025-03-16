Yemen, Gazze'ye destekte yeni bir aşamaya giriyor

El-Meyadein'e göre, üst düzey bir Yemenli kaynak, Yemen'e yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve bu saldırılara doğrudan bir yanıt olarak Gazze'ye destek operasyonlarında yeni aşamalara girme olasılığının bulunduğunu belirtti.

Üst düzey kaynak, İsrail gemilerinin Yemen'in deniz sahasına girişine izin verilmeyeceğini ve bu şekilde İsrail işgalcilerinin gerçek bir kuşatma altında olacağını vurguladı.

Kaynak, San'a'nın Gazze'ye desteğe yönelik kararlı tutumunu bir kez daha teyit ederek, Yemen'in gelecekte her ne gelişme olursa olsun bu desteği sürdüreceğini açıkladı. Bu saldırı, Yemen'in Siyonist rejim ve destekçilerine karşı seçeneklerinin etkisini gösteriyor.

Aynı kaynak, Amerikan-İngiliz saldırısının temel amacının Siyonist işgal rejimini desteklemek olduğunu belirterek, Yemen'in direnişini sürdürmeye kararlı olduğunu ve Yemenlilerin sürekli saldırılarının durmayacağını ifade etti.

Kaynak, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist lobisine, İsrail'i her türlü araçla desteklemeye hazır olduğuna dair açık bir mesaj olduğunu söyledi.

Yemenli kaynak, Donald Trump'ın Yemen ve hareket hakkındaki açıklamalarını boş tehditler olarak nitelendirdi ve Yemen'in bölgedeki 4 ABD uçak gemisi, onlarca destroyer ve ABD Hava Kuvvetleri'nin gururu olan savaş uçaklarının varlığından korkmadığını belirtti. Bu nedenle, bu açıklamalar Yemenlilerin iradesi üzerinde hiçbir etkiye sahip değil.

Yemenli yetkili, ABD'nin Yemen'e yönelik eylemlerini saldırgan ve suç olarak nitelendirdi ve son yaptırımların Yemen halkı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını vurguladı. Bu durum, ABD hükümetini askeri gerilimi artırmaya yöneltti.

Kaynak, sivillere yönelik saldırıları başarısız ve faydasız bir hamle olarak değerlendirdi ve Washington'u bu saldırının sonuçlarından tamamen sorumlu tuttu. Yemen halkının Filistin davası uğruna canını feda etmeye ve Filistin halkını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Yemenliler, Gazze'ye destek sürecinde saha bilgilerine dayanarak bu desteğin kapsamını ve niteliğini belirledi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki artan suçlarına paralel olarak operasyonlarını 5 aşamada kademeli olarak uygulamaya koydu.

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara operasyonlarının başladığı 2023 yılının sonlarında, Yemen kuvvetlerinin Eilat Limanı'na yönelik ilk füze saldırısı başlatıldı. Saldırılar devam ederken, Yemenlilerin ikinci destek aşaması, Kızıldeniz ve Bab'ül-Mendeb'de Siyonist rejime bağlı gemilerin hareketini engellemeye dayanıyordu.

ABD-İngiliz koalisyonunun Yemen'e saldırısının ardından, Yemenlilerin Gazze'ye üçüncü destek aşaması başladı ve kısa bir süre sonra Siyonist rejimin Refah'taki vahşi operasyonuna yanıt olarak dördüncü aşama başlatıldı.

Yemenliler, beşinci aşamada Yafa insansız hava araçlarını Tel Aviv'in derinliklerine fırlattı ve ardından hiper sonik füzelerini işgal altındaki topraklara gönderdi. Bu füzeler, Siyonist rejimin hava savunma sistemlerini aşarak Yemen'in Gazze ve Filistin'e desteğinde önemli bir dönüm noktası haline geldi.