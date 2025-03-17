Traktör Sazi İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'i alt etti(+foto)

İran Futbol Ligi’nin 23. haftasında oynanan mücadelede Traktör Sazı, evinde Gol Gohar’ı 2-1 mağlup ederek yılı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Alirıza Kazımi, Mehdi Tartar’ın öğrencilerini öne geçirdi. Ancak 24. dakikada Rızakpur’un kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Traktör, mücadeleyi 2-1 kazanarak 48 puana ulaştı ve Persepolis’in önünde liderlik koltuğuna oturdu.