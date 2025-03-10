İranlı kadın paralimpik sporcular dünyada birinci seçildi

İranlı kadın paralimpik sporcular, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından kadın paralimpik sporlarının gelişiminde dünya çapında en başarılı ülke olarak seçildi.

Bu başarıya özel olarak, Tahran'daki Valiasr Meydanı’nda yer alan yeni bir duvar resmi ile kutlama yapıldı.

Duvar resminde, “İran'ın kızları, dünyanın gururu” ifadesiyle İranlı kadın sporcuların dünyaya gurur verdiği vurgulandı.

Uluslararası Paralimpik Komite, 2025 yılı için İran’ı, kadın sporcuların gelişimindeki üstün başarılarından dolayı yılın “En Başarılı Paralimpik Ulusal Komitesi” olarak seçti. Bu ödül, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde veriliyor.