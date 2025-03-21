İran Plaj Futbolu Milli Takımı, Endonezya'yı mağlup etti

İran Plaj Futbolu Milli Takımı, Asya Kupası'ndaki ilk maçını bugün (22 Mart Cuma) oynadı ve Endonezya'yı 12-2'lik bir skorla mağlup etti.

İran'ın gollerini Mehdi Şirmuhammedi (3 gol), Muhammedali Mokhtari (2 gol), Muhammed Masoumizadeh, Seyyid Mehdi Mirjalili, Movehhid Muhammedi, Muhammed Ali Nazarzadeh, Seyyid Muhammed Dastan ve Ali Mirşekari kaydetti. İran'ın bir golü ise rakip oyuncuların kendi kalesine attığı golle geldi.

Asya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan İran, Endonezya, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile mücadele ediyor. İran, ikinci maçını 23 Mart'ta Afganistan'a karşı oynayacak.

Asya Plaj Futbolu Kupası maçları Tayland'da devam ediyor. İran, bu turnuvanın son şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışıyor.