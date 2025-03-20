BAE’yi mağlup eden İran, Dünya Kupası’na bir adım daha yaklaştı!

2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında bugün, 20 Mart Perşembe akşamı saat 19:30’da İran Milli Takımı, Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ni konuk etti.

Bu karşılaşmada, İran Milli Futbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 skorla mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya bir adım daha yaklaştı. ancak bu başarının kesinleşmesi için 24 Mart’ta zorlu bir mücadelede Özbekistan ile karşılaşması gerekiyor.

İran’ın gollerini Serdar Azmun (45+27) ve Muhammed Mohebi (70) kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinin ilk grup aşamasında lider durumda bulunan İran Milli Takımı, bu turnuvaya katılımını garantilemek için Birleşik Arap Emirlikleri’ni mağlup etmek zorundaydı. Şimdi ise Özbekistan karşılaşmasıyla bu süreci resmen tamamlamayı hedefliyor.