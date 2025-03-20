  1. Spor
20 Mar 2025 22:17

BAE’yi mağlup eden İran, Dünya Kupası’na bir adım daha yaklaştı!

BAE’yi mağlup eden İran, Dünya Kupası’na bir adım daha yaklaştı!

İran Milli Futbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya bir adım daha yaklaştı.

2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında bugün, 20 Mart Perşembe akşamı saat 19:30’da İran Milli Takımı, Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ni konuk etti.

Bu karşılaşmada, İran Milli Futbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 skorla mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya bir adım daha yaklaştı. ancak bu başarının kesinleşmesi için 24 Mart’ta zorlu bir mücadelede Özbekistan ile karşılaşması gerekiyor.

İran’ın gollerini Serdar Azmun (45+27) ve Muhammed Mohebi (70) kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinin ilk grup aşamasında lider durumda bulunan İran Milli Takımı, bu turnuvaya katılımını garantilemek için Birleşik Arap Emirlikleri’ni mağlup etmek zorundaydı. Şimdi ise Özbekistan karşılaşmasıyla bu süreci resmen tamamlamayı hedefliyor.

News ID 1925418

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler