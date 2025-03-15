Persepolis'in zaferi Türk medyasında

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 23. hatasında konuk ettiği Malavan'ı 2-0 mağlup etti.
Pesepolis'in zaferi Türk medyasında geniş yer aldı:
Hürriyet gazetesi maçla ilgili "İsmail Kartal'ın Persepolis'i Serdar Dursun'un golüyle kazandı!" başlığını kullandı.
TGRT Haber de habere "Persepolis'te Serdar Dursun atıyor İsmail Kartal kazanıyor!" başlığıyla yer verdi.
Beinsports ise "Serdar Dursun damga vurdu, İsmail Kartal İran'da zirveye oturdu" başlığıı kullandı.
Nefes gazetesi de "İran'da İsmail Kartal fırtınası: Zirveye oturdu" başlığına yer verdi.
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