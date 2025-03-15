İsmail Kartal, İran'ı terk etti

14 Mart'ta oynanan 23. hafta maçında, Persepoli̇s, Melvan’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Bu zaferle, Ali Alipur ve Serdar Dursun’un golleriyle, takım kısa bir süreliğine, Traktör’den iki maç fazla oynamalarına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Persepolis Teknik direktör İsmail Kartal, dört gün süreyle takıma ara verdi ve dün akşam takımının yardımcılarıyla birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Böylece, Perepoli̇s’in yeni sezon hazırlıkları, 18 veya 19 Mart’ta başlayacak olan ilk antrenman ile devam edecek.