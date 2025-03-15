  1. Spor
15 Mar 2025 11:08

İsmail Kartal, İran'ı terk etti

İsmail Kartal, İran'ı terk etti

Persepoli̇s futbol takımının son maçı sonrası, teknik direktör İsmail Kartal Türkiye’ye gitmek üzere İran’ı terk etti.

14 Mart'ta oynanan 23. hafta maçında, Persepoli̇s, Melvan’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Bu zaferle, Ali Alipur ve Serdar Dursun’un golleriyle, takım kısa bir süreliğine, Traktör’den iki maç fazla oynamalarına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Persepolis Teknik direktör İsmail Kartal, dört gün süreyle takıma ara verdi ve dün akşam takımının yardımcılarıyla birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Böylece, Perepoli̇s’in yeni sezon hazırlıkları, 18 veya 19 Mart’ta başlayacak olan ilk antrenman ile devam edecek.

News ID 1925261

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