Suriye ve Lübnan, ortak sınırlar ile ilgili ateşkes konusunda anlaştı

Golani terör rejiminin Savunma Bakanlığı, Lübnan tarafıyla ortak sınırlarda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Habere göre, Lübnan Savunma Bakanı Mişel Mansi ile Suriyeli mevkidaşı arasında ortak iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün, iki gün önce ülkenin Suriye sınırında başlayan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısının 59'a ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın raporuna göre, bu çatışmalarda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.