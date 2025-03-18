Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Türk yetkili yanıtladı...

Adalet Bakanı yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Nevruz'da yeni mesaj gönderip göndermeyeceğine ilişkin sorulara yanıt verdi. Tunç, video göndermesinin mümkün olmadığını mektup gönderebileceğini belirtti. Tunç, herhangi bir görüntülü çağrının mevzuatta yer almadığını da ekledi.

Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı?

Tunç, Öcalan'a umut hakkı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbetin koşullu salıverilmesi söz konusu değildir. İmralı'da tecrit de söz konusu değildir. Koşullu salıverme ya da umut hakkı talebi söz konusu değildir."

Bakan Tunç, İmralı'dan gelen açıklama sırasında tartışma konusu olan mikrofona ilişkin de konuştu. Tunç, teröristbaşı Öcalan'ın mesajı sırasında video çekildiğini bu videonun da istihbarat ekiplerinin elinde olduğunu söyledi.