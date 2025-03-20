Erakçi, Nevruz Bayramı'nı Tacik mevkidaşına tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı’nın Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin’e gönderdiği Nevruz tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Nevruz, ortak tarihimizin en eski ve canlı geleneği ve baharın yeniden canlanış bayramıdır ki zamanın tozu hiçbir zaman ona bulaşamaz.

Nevruz törenleri, insanlık tarihinin yüce medeniyetinin bir mirası ve milletlerin kültür ve geleneklerinin buluşma noktasıdır.

Nevruz’un mesajı, barış, birlikte yaşama, doğayla uyum içinde olma ve dostluk ağacını dikmek için en güzel zamandır.

Bugün ülkelerimiz, Nevruz’un zengin kültürüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Nevruz medeniyet alanındaki komşular arasında daha iyi ve geniş ilişkilerin kurulmasını diler, Allah’tan size sağlık ve başarı ve Tacikistan halkına mutluluk ve refah niyaz ederim.”