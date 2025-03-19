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19 Mar 2025 14:01

Lavrov’dan Erakçi’ye Nevruz tebriği

Lavrov’dan Erakçi’ye Nevruz tebriği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Erakçi’ye hitaben bir mesaj göndererek Nevruz ve yeni yılı tebrik etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’ye hitaben bir mesaj göndererek Nevruz ve yeni yılın gelişini kutladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, mesajında Rusya-İran ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına, ticaret hacminin hızla artmasına ve altyapı alanındaki ortak projelerin hayata geçirilmesine değindi.

Lavrov ayrıca, İran ve Rusya arasında uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konulara ilişkin yakın istişare ve koordinasyonun devam etmesini ve taraflar arasındaki işbirliğinin, üst düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanması yönünde yeni yılda da sürmesini umut ettiğini belirtti.

News ID 1925375

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