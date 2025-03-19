Erdebil’de "Nov Üsti" Geleneği

Erdebil halkının en eski geleneklerinden biri olan “Nov Üsti” ritüeli, her yıl Nevruz Bayramı’ndaki önceki son Çarşamba sabahı düzenlenir. Bu tören, insanların eski yılın sıkıntılarından arınarak yeni yıla temiz ve huzurlu bir başlangıç yapmalarını amaçlar.

Türkçe'de "Nov" su, "Üsti" ise üstü/yukarısı anlamına geliyor. Bu yüzden “Nov Üsti” terimi genel olarak su kenarına gitmek anlamına gelir.

Törene özellikle kadınlar ve genç kızlar katılır. Ellerinde makas, süpürge ve su testileriyle nehirler ve pınar başlarına giderler. Üç kez suyun üzerinden geçtikten sonra, suyu süpürgeyle süpürür veya makasla keserek kötülüklerden arındıklarına inanırlar. Daha sonra eski testileri kırıp yenilerini suyla doldurarak evlerine götürürler. Bu ritüelin, yeni yılda bereket ve saflık getirdiğine inanılır.

Erdebil ve çevresinde yaygın olan bu gelenek, Nir ilçesinde “Çeşme Başı” adıyla da bilinir veİran’ın ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştır.

Bu yıl tören, Ramazan ayına denk geldiği için katılımcılar oruçlu olarak bu geleneği yerine getirdi. Hem Ramazan ayının manevi atmosferine saygı gösterildi hem de bu eski miras yaşatıldı.

“Nov Üsti” , Erdebil halkının doğa ve suyla olan güçlü bağını simgelerken, kültürlerindeki temizlik, yenilenme ve bereket inancını yansıtır.