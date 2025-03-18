İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları yine can aldı

İran'da Nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları bu yıl da can aldı.

İran Acil Yardım Kurumuna göre; Kutlamalarda şu ana kadar 15 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 276 kişi de yaralandı.

İran’da Neveuz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da Nevruz 20 Mart Perşembe günü başlıyor.