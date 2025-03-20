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20 Mar 2025 12:53

İsrail'in Gazze saldırıları 3. gününde: 710 şehit

İsrail'in Gazze saldırıları 3. gününde: 710 şehit

Ateşkesi ihlal eden Siyonist rejimin gazze saldırıları üçüncü güne girdi. Saldırılarda 710 kişi şehir düştü.

El Cezire'nin aktardığına göre, Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil El Dakran, İsrail'in Salı günü başlayan saldırılarında 710 Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

El-Dakran, "Şu ana kadar 900 Filistinli de yaralandı. bunların birçoğu temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi müdahale sağlanamaması nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybetti."dedi.

El-Dakran yaralıların yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.

News ID 1925402

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