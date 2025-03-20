İsrail'in Gazze saldırıları 3. gününde: 710 şehit

El Cezire'nin aktardığına göre, Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil El Dakran, İsrail'in Salı günü başlayan saldırılarında 710 Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

El-Dakran, "Şu ana kadar 900 Filistinli de yaralandı. bunların birçoğu temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi müdahale sağlanamaması nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybetti."dedi.

El-Dakran yaralıların yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu da sözlerine ekledi.