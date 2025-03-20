Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de CHP'liler tarafından düzenlenen gösterilerde 6 polis memuru yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Kaynak:Türkiye gazetesi