ABD'de parkta düzenlenen saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir parkta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

New Mexico’nun Las Cruces şehrinde bulunan bir parkta, yerel saatle 10.00 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu olay meydana geldi. Polis, saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin olduğunu ve yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti.