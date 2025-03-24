Piyasalarda İmamoğlu etkisi! İslam Memiş süreci değerlendirdi (+Video)

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçundan tutuklanmasına yönelik süreçte piyasalarda yaşanan olumsuzlukları değerlendirdi.

Sürecin ekonomik boyutunu değerlendiren Memiş, borsadaki kayıptan, rezervlerdeki düşüşe kadar birçok detayı aktardı. Söz konusu olumsuzlukların etkisini orta ve uzun vadede göreceğimizi söyleyen Memiş, "Öyle çöken göçen bir şey yok. Sosyal medya algısına göre varlıklarınızı yönlendirmeyin." dedi.

Ekonomist İslam Memiş, haftanın ilk gününde piyasaları yorumladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dolar ve altın rekor kırmıştı. Borsada ise büyük bir düşüş olmuştu. İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasından tutuklanmasının ardından sosyal medyada "borsa çökecek, altın ve dolar uçacak" algısı oluşmuştu. Söz konusu gelişmeleri yorumlayan Memiş, yatırımcılara "Sakin olun" uyarısında bulundu.

Memiş, "İmamoğlu için tutuklama kararı çıkınca herkes borsalar gidecek, altın uçacak diye yaygara çıkardı. Hatta gram altın şu an 4.500 TL'ye satılıyor denildi. Gördüğünüz gibi haftanın ilk gününde piyasalarda bir değişiklik yok. Finansal piyasalarda böyle ani şok fiyatlamalarda sakin olmak lazım." şeklinde konuştu.

"Öyle çöken göçen bir şey yok"

Yatırımcıların sosyal medya algılarına kapılmamasını isteyen Memiş, "Bu gibi şok hamleler uzun vadede etkisini gösterir. Kısa vadede değil. Çünkü hafta sonu tüm kuruluşlar hamle yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, Merkez Bankası peş peşe açıklamalar yaptı. Herkes görevinin başında. Hafta sonu sizlere sakin olun. Altına saldırmayın uyarılarım bulundu. Piyasalar açıldı. Öyle çöken göçen bir şey yok. Sosyal medya algısına göre varlıklarınızı yönlendirmeyin." ifadelerini kullandı.

Sürecin ekonomik boyutunu da anlatan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu işin ekonomik boyutu tabi ki var. Mesela borsa yüzde 20 değer kaybetti, 2 trilyon lira eridi. Türkiye'nin risk primi 150 puan arttı. 25 milyar dolar rezerv eridi. 2000 yılından bu yana bankalar ilk defa zarar etti. Örtülü faiz artışı geldi, gecelik faiz oranı yüzde 46'ye yükseldi. Bunun gibi birçok başlık sayabilirim. Ama bunların etkilerini orta ve uzun vadede göreceğiz. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi? Bence hayır."

Kaynak: Türkiyegazetesi