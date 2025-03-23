Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."