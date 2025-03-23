Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçen isim açıklandı

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, rüşvet alma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren dosya kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, TBB’nin başkanlık koltuğuna, TBB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanlık koltuğuna kimin geçeceği tartışma konusuydu. İmamoğlu'ndan boşalan TBB Başkanlığı'nı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın vekalet edeceği bildirildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Karalar, "Ekrem Başkan'a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiyegazetesi