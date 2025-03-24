  1. Ekonomi
24 Mar 2025 09:24

Türkiye'de dolar fiyatında İmamoğlu etkisi

Türkiye'de dolar fiyatında İmamoğlu etkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararından sonraki ilk işlem gününe TL'nin dolar karşısındaki değeri % 0,75'lik artışla 38.103 TL'yle, Euro da % 0,34'lük artışla 41.162 TL'yle başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararından sonraki ilk işlem gününe TL'nin dolar karşısındaki değeri % 0,75'lik artışla 38.103 TL'yle başlıyor.

Euro da gününe % 0,34'lük artışla 41.162 TL'yle başlıyor.

News ID 1925498

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